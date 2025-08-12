◆報知新聞社ほか主催第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ▽１回戦旭川大雪ボーイズ６―１秋田北リトルシニア（１２日、東京・駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場）１回戦が行われ、北海道代表の旭川大雪ボーイズは秋田北リトルシニアに６―１で快勝し、前回出場の２０１６年に続く初戦突破を果たした。１３日の２回戦で仙台太白リトルシニアと対戦する。９年ぶり出場の旭川大雪は２回に１点を