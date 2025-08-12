気象庁は今日12日、エルニーニョ監視速報を発表しました。エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない、平常の状態となっています。今後、秋にかけてラニーニャ現象に近い状態となる可能性もありますが、その状態は長続きしません。このため、ラニーニャ現象の発生には至らず、冬にかけて平常な状態が続く可能性が高くなっています。7月の実況7月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は-0.1℃で、基準値に近い