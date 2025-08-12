１０日、敦煌市博物館で展示を見る人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月12日】夏休み期間に入り、中国甘粛省にある敦煌市博物館を訪れる観光客が急増している。博物館側は開館時間の延長や無料解説の回数増などで対応している。博物館の統計によると、1月1日から8月9日までの来館者数は前年同期比25％増の53万568人に上った。１０日、敦煌市博物館で展示品を撮影する来館者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１０