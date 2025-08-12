全国高校野球選手権大会で長野代表の松商学園は12日の第2試合で岡山代表の岡山学芸館と対戦し、0-3で敗れました。38回目の夏の甲子園の舞台に立った松商学園。岡山学芸館との対戦です。松商は、初回に1点を先制されて迎えた2回表。ヒットなどで1アウト3塁・1塁のチャンスをつくり、9番・久保田が初球からスクイズを試みますが、あえなく失敗。得点を奪うことができません。3回に追加点を奪われ、2点ビハインドで迎えた5回表。松商