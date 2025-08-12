歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが7日、自身のインスタグラムを更新。涼やかな夏コーデで、ファンへの名古屋ディナーショーの成功を感謝しました。【写真を見る】【 氷川きよし 】マッコリでほっこり韓国料理を堪能涼しげコーデで名古屋満喫「次は11月に名古屋でコンサート♥楽しみ！」氷川さんは、名古屋の街並みをバックに、紺のハットにサングラス、上は白トップスとデニムジャケット、下は豹柄パンツにサンダ