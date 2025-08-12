百日ぜきの累計患者数推移国立健康危機管理研究機構は12日、全国の医療機関から7月28日〜8月3日の1週間に報告された、激しいせきが続く「百日ぜき」の患者数が、速報値で3599人だったと明らかにした。今年の累計は6万826人。現在の集計法となった2018年以降、昨年までの最多だった19年の計1万6845人を大幅に上回り、初めて6万人を超えた。前週は6週間ぶりに1週間当たりの患者数が減少したものの、再び200人増えた。今年は4月に