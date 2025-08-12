「8歳におもちゃの剣を片付けるよう言ったら、壁にサーベル置き場が作られてた」【写真】壁に「サーベル置き場」ができていました…そんなコメントとともに投稿された、8歳の男の子が作った「紙の剣置き場」の写真が「X」で注目を集めました。壁の上に紙が輪状になるようにテープで貼り付けられた「剣置き場」には、2本のビニールの剣が並んで収まっています。その柔軟な発想力に「え、これめっちゃいいな！！！アイデア最高！