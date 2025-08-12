プロ野球・楽天は12日の公示で江原雅裕投手の出場選手登録を抹消しました。ドラフト4位ルーキーの右腕は、今季17試合のリリーフ登板で0勝1敗、1ホールド、防御率1.04をマーク。直近では10日の西武戦の6点リードの8回に登板し、1失点を喫していました。再登録は8月22日以後に可能です。