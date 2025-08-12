女優吉川愛（25）が12日、都内で、映画「ジュラシック・ワールド／復活の大地」（ギャレス・エドワース監督）大ヒット記念ジュラ祭りに出席した。同作は、93年公開の「ジュラシック・パーク」（スティーブン・スピルバーグ監督）から続く「ジュラシック」シリーズの通算7作目。前作から5年後が舞台となる。吉川はゾーラ・ベネットに助けられるルーベン・デルガドの長女テレサ・デルガドの吹き替えを担当している。「もし出演できる