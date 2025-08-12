私（ミオ、30代）は夫（タツヤ、30代）と年長の娘（ナナ）との3人暮らし。娘は誰とでも仲良くなれる子で、年長の5月に転園してきたヒマリ（年長）ちゃんともすぐお友だちになりました。同じ幼稚園に通う子の多くは、娘と同じ小学校に進学する予定で、ヒマリちゃんもその1人だそうです。しかし私は、ヒマリちゃんの娘への執着がエスカレートしている気がしたので、幼稚園の担任に相談しました。しかし担任は気に留めていないようで