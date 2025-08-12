登録者数31万人を超えるゲーム実況ユーチューバーで、秋葉原のカードショップ「はんじょう」のオーナーである「はんじょう」が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。反社会的勢力との関わりを否定した。はんじょうをめぐっては4月に過去に情報商材ビジネスに関与していたとの疑惑がネット上で浮上。一部関係者が反社会的勢力である可能性が指摘されていた。これを受け、4月に「過去の情報商材ビジネスに関するSNS上の投稿の件