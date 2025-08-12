◇インターリーグドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日アナハイム）ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に敗れ、今季4戦全敗となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は“危機感”を口にした。先発した山本由伸が初回に2失点、5回にも4点を失い、4回2/3を投げ、メジャー自己ワーストの6失点で降板。打線も相手先発・ソリアーノを攻略できず6回までわずか2安打に抑え込まれ、8回に大谷、マ