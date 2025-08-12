気象庁は12日、最新の高温に関する早期天候情報を発表しました。それによると8月の中旬にかけて（18日ごろ〜26日ごろ）日本のほとんどの地域で「平均よりかなりの高温」と予想され、沖縄地方で「平年なみ」と予想されています。先週から今週にかけて雨が降ったこともあり、各地の最高気温は抑えられていましたが、雨がやむと、再び暑さに悩む夏が訪れそうです。北海道地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年