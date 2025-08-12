夏の甲子園大会第７日第３試合の尽誠学園（香川）のアルプス席では、同校応援部の生徒が、野球部のプレーに声援を送り、選手を支えた。同部には、チアリーディングを行う「チア」と、応援を仕切る「リーダー」の２部門がある。リーダーの２年藤井優菜さんは、昨年１１月、先輩部員の応援の迫力に感動して入部した。これまでリーダーは主に男子生徒が担ってきたが、顧問から「女子生徒もリーダーになれる」と後押しを受け、練習