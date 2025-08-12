連休明けの日経平均株価は、2024年7月につけた史上最高値を更新しました。日経平均株価は上昇ピッチを強め、上げ幅は1000円を超えました。相場を押し上げたのは、トランプ関税をめぐる不透明感が薄らいだことです。大統領令の修正で日本の負担が軽くなる期待が高まり、中国への一部関税を延期する方針が示されたことも追い風になりました。平均株価は一時1100円を超える上げ幅となり、急激な上昇ピッチに過熱感も意識されています