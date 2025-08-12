２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング興行に出場した２選手が硬膜下血腫で死去したことを受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）とジム会長で構成される日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）が１２日、都内で緊急会合を開催。当日体重が前日計量から１０％以上増量した選手への次戦での転級命令、ハイドレーションテスト（尿比重検査）・体組成測定の導入、プロテスト受験時の頭部ＭＲＩ検査、全試合会場での救