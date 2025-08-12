マキヤ [東証Ｓ] が8月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比37.7％増の6.3億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の9.7億円に対する進捗率は65.9％に達し、5年平均の53.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.1％→2.6％に改善した。 株探ニュース