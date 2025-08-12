◆イースタン・リーグ巨人―楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人のオコエ瑠偉外野手が、出場６戦ぶりとなる２号３ランをたたき込んだ。イースタン・楽天戦に「１番・中堅」で先発出場。１点リードの７回１死一、三塁の好機で相手先発・早川に対すると、１ストライクから真ん中低めに入った変化球をフルスイング。快音を残した打球はグングン伸びて、そのまま左中間スタンドに着弾した。７月３１日のイースタン・ヤクルト