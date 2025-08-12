文化放送は、日本企業の99.7%を占める中小企業の革新的な取り組みに光を当て、その栄誉を称える「中小企業Business&Innovation AWARD」を開催することを決定いたしました。本アワードは、日本の経済を支え、イノベーションの担い手である中小企業へのエールとともに、日本のビジネス界の活力の一助となることを目指します。 日本企業の99.7%を占める中小企業には、キラリと光る取り組みや、小さいながらも