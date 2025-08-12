中部水産 [名証Ｍ] が8月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比10.7％増の1.9億円に伸び、通期計画の5億円に対する進捗率は39.0％となり、5年平均の35.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.2％→1.3％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース