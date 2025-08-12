◆第２７回新潟ジャンプＳ・ＪＧ３（８月１６日、新潟競馬場・障害芝３２５０メートル）＝８月１２日、栗東トレセンアサクサゲンキ（セン１０歳、栗東・四位洋文厩舎、父ストーミーアトランティック）はＣＷコースをゆっくりと周回した。洗い場でも落ち着いた姿で、ベテランの貫禄がある。井本助手は「この時期がいいのか、まだまだ若々しいです。前走の後も体がしぼまないですから」と笑みを浮かべた。前走のソレイユジャンプ