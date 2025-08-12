元宝塚宙組トップスターの和央ようかが１２日、東京・千代田区の帝国ホテル東京で行われたジャズライブ「ＩＭＰＥＲＩＡＬＪＡＺＺ」に出演した。２００４年に始まり、今年で２１回目。ブルースカイ・オーケストラの演奏のなか、登場。チャップリンの「Ｓｍｉｌｅ」などを歌唱し「最高、気持ちいいです」と笑顔。宝塚時代は舞台下にいたオーケストラが、自身の後におり「（楽器の）音圧が来るから、ボーカルをのせていただけ