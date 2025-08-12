◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦尽誠学園３―０東大阪大柏原（１２日・甲子園）東大阪大柏原（大阪）が、尽誠学園（香川）に初戦敗退を喫した。先発した川崎龍輝（３年）が４回まで２安打無失点と好投も、５回に２死一、二塁を招き、２番の木下立晴中堅手（３年）に先制の左前適時打を許した。２番手で登板した古川恵太（３年）も、２死満塁で４番の広瀬賢汰投手（３年）に左方向へ適時二塁打を浴び、２