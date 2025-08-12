Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年8月12日は、コンパクトに持ち運べてiPhone、Apple Watch、AirPodsを同時にワイヤレス充電できるAnker（アンカー）の「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Foldable Pad）」がお得に登場しています。■この記事で紹