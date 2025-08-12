トラスト [東証Ｓ] が8月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比59.9％減の1.4億円に大きく落ち込んだ。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.8％→5.0％に悪化した。 株探ニュース