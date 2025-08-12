【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】吉沢亮は業界人の評判はいいが…足りないものは何か？明石家さんま（70）が先日の「踊る！さんま御殿！！」で、仲のいい木村拓哉（52）について「NG、絶対にないのよ」と明かしていた。ドラマ撮影や吹き替えでセリフを事前に全部覚えて現場に来るのだという。さんまは「そういうところが、あいつ嫌い」と言って笑いを取っていた。ドラマでNGがないというのとは違うが、話をしているさんま