Photo: みのくるみ Lifehacker 2025年7月26日掲載の記事より転載 iPadでの作業が増え、気になるようになった首や肩の負担。しかし、持ち運べるスタンドを探してみたものの、どれも大きくてかさばるものばかり……。そんな時に見つけたのが、UGREENのMagsafeスタンド。iPhone用の商品なのですが、これがiPad miniにぴったりだったんです。 UGREEN スマホスタンド MagSafe対応 卓上用