三光産業 [東証Ｓ] が8月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4700万円の赤字(前年同期は7500万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.2％→-1.8％に悪化した。 株探ニュース