お笑い芸人のやす子さんが映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに、俳優の松本若菜さん、吉川愛さん、声優の楠大典さんとともに登壇。やす子さんは、現在、キャラ変中であることを明かしました。 【写真を見る】【 やす子 】事務所の意向で「はい〜」 & 「迷彩服」抑えめに「キャラ変しています」と告白 「マネージャーさん、ありがとう！」と前向き感謝本作は、199