お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）と妻でタレントの藤本美貴（40）が12日までに、互いに自身のインスタグラムを更新。庄司、長男と人気アーティストのコンサートに訪れたことを報告した。【貴重写真】似てる⁉…藤本美貴＆庄司智春＆長男の“家族ショット”藤本は「息子と3人でCreepy Nutsのライブに行ってきました」と書き出し、会場で撮影した親子ショットを公開。「楽しすぎて盛り上がりすぎて汗だくでした最