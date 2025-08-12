アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の蒼木柚が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じ、自身のアイドルの原点について語った。音楽が得意ではなかった少女は、なぜステージに立つ存在になったのか。心を揺さぶったアニメとの出会い、そして初めて目にした“あの景色”。その記憶は今も胸の奥に、衝動として宿り続けている。（「推し面」取材班）もともと音楽は好きではなかった