ジンジブ [東証Ｇ] が8月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は4100万円の赤字(前年同期は8100万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-15.4％→-6.8％に急改善した。 株探ニュース