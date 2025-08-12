「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後２時現在で、ヤクルト本社が「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は７月２９日、２６年３月期通期の連結業績予想を下方修正した。売上高を５０６０億円から４９５０億円（前期比０．９％減）へ、営業利益を５８５億円から５３５億円（同３．４％減）へ、純利益を４９０億円から４５５億円（同０．１％減）へ修正し、増益予想から一転して減