アトラグループが急反騰している。同社は８日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算を発表した。売上高は１８億８３００万円（前年同期比８．２％減）、営業損益は２５００万円の黒字（前年同期は５２００万円の赤字）となり、業績の好転を好感した買いが優勢となっている。玩具販売事業の赤字が続いた一方、鍼灸接骨院支援事業のセグメント損益が黒字に転換した。同社の損益改善にはオ