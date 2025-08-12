午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１７、値下がり銘柄数は５５５、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、銀行、ゴム製品、非鉄金属など。値下がりで目立つのは石油・石炭、その他製品、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS