韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）の元メンバーで、現在は自国・中国で歌手・俳優として活動しているタオ（３２）が、歌手で女優のシュー・イーヤン（２７）と１０月に結婚式を挙げることが明らかになったと１２日、韓国メディアのＴＶデイリーなどが報じた。記事によるとタオは最近、中国のある番組で「シュー・イーヤンと１０月に結婚式をする」と明かしたという。韓国の大手芸能プロダクション・ＳＭエンターテインメ