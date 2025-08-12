「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）尽誠学園が２００２年夏以来、２３年ぶりの甲子園勝利を挙げた。打線は五回２死から集中打。奥の二塁打を起点に一、二塁とすると、木下の左前タイムリーで先制。なおも満塁と攻め、広瀬の左前２点打でこの回３点を奪った。広瀬は投げても６安打無失点で完封。１０８球を投げ、５奪三振、無四球と相手打線を抑え込んだ。２０年春センバ