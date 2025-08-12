「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）東大阪大柏原は初出場だった２０１１年夏以来の甲子園勝利はならなかった。打線が三回まで無安打。四回に３番・藤原が初安打を放つと、五回は下平の中前打から２死二塁の好機を作ったが後続が続けず。六回も２死二塁、八回も２死一、三塁の好機を作ったがあと一打がでなかった。履正社出身で元オリックス、巨人の土井監督の勝利はならな