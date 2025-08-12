丸全昭和運輸 [東証Ｐ] が8月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比10.2％増の40.7億円に伸びたが、4-9月期(上期)計画の84億円に対する進捗率は48.5％となり、5年平均の51.0％とほぼ同水準だった。 同時に、今期の上期配当を従来計画の80円→90円(前年同期は80円)に増額し、年間配当は180円になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.3％