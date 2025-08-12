ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、就寝時はもちろん夏祭りにも着て行くことができる「キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミニー＆デイジー／ミニーマウス／アナと雪の女王」キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ © Disney 価格：各3,490円（税込）