■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）8/7、NYダウ▲224ドル安、43,968ドル2）8/8、NYダウ＋206ドル高、44,175ドル3）8/11、NYダウ▲200ドル安、43,975ドル【前回は】相場展望8月7日号米国株: トランプ関税が米国経済と雇用への負の局面が顕在化し始めた日本株: 大幅賃上げも物価高で実質賃金はマイナス、国民の生活苦が深まる●2．米国株：FRBは、雇用回復のための「利下げ」よりも、「インフレ対策」を優先すべき1