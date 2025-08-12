お笑いコンビとろサーモン・久保田かずのぶ（45）が11日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（火曜深夜2・34）に出演。お金を「絶対借りてはいけない」相手を明かした。話題は下積み時代の借金事情についてになった。「結局全部返せたのは（『M-1グランプリ2017』）優勝してから」とし「先輩とかに借りるようにしていた」と明かした。「と、いうのも絶対に返さないといけない状況をつくってた」と理由を明かし