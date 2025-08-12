尽誠学園３―０東大阪大柏原（２回戦＝１２日）尽誠学園は五回、二死から好機を作ると、木下、広瀬の適時打で３点を先行。広瀬が無四球完封でリードを守り切った。東大阪大柏原は相手と同じ６安打を放ったが、本塁が遠かった。