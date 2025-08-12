海上自衛隊の護衛艦「かが」に着艦した英軍のF35B（海上自衛隊のXから）海上自衛隊は12日、西太平洋で実施している多国間訓練で、米国、英国両軍の最新鋭ステルス戦闘機F35Bが護衛艦「かが」に着艦したと明らかにした。防衛交流の一環として実施されたといい、海自は機数など詳細を明らかにしていない。かがと、同型の護衛艦「いずも」は事実上の空母化に向け、艦首部を台形から四角形に変更し、甲板の一部を耐熱化するなどの