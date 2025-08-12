小学生野球の高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントは12日に新潟県各地で実施予定だった1回戦が降雨中止となった。大会日程が1日ずつ順延され、決勝戦は18日にハードオフ新潟で開催される。