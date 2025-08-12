日本代表MF南野拓実の所属するモナコは今夏の移籍市場で積極的な補強を行っており、これまでポール・ポグバやアンス・ファティなどビッグネームを新戦力として迎えた。そんななか、モナコは現在ニューカッスルに所属する元イングランド代表DFキーラン・トリッピアーの獲得に興味を持っているようだ。英『Sky Sports』が報じている。現在34歳となったトリッピアーは2022年よりニューカッスルでプレイしているが、同ポジションに22歳