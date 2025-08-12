女優柏木由紀子（77）が12日、インスタグラムを更新。1985年（昭60）8月12日の日航機墜落事故で亡くなった、夫で歌手の坂本九さんの墓参りをしたことを報告した。柏木は「無事に、40年目のお墓参りを家族そろってすませてきました」と報告した。さらに「坂本九を知らない世代の方も多くなりましたが坂本九をこれからの未来にも伝えるべく色々と企画していきますのでどうぞご期待ください」とファンへ呼びかけた。また「多くの