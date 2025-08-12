J1の鹿島アントラーズは12日、ブラジル人FWエウベルが横浜F・マリノスより完全移籍で加入することになったと発表した。エウベルは1992年5月27日生まれの33歳。ブラジルの名門クルゼイロでプロとなり、2018年から2020年にかけてバイーアで活躍。2021年から横浜FMの一員となった。すると、Jリーグ屈指のウィンガーとして大ブレイクし、2022年には3年ぶりとなるJ1優勝に大きく貢献。自身もJリーグベストイレブンを初受賞している。た