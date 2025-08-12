元ロンドンブーツ１号２号の田村亮が１２日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。コンビ解散後、慣れないことを明かした。同コンビは６月２４日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」に生出演した際、相方・田村淳とともに解散を報告した。この日、亮はゲストとして登場した。ＭＣを務める「パンサー」向井慧は「本日のゲストは?元?ロンドンブーツ１号２号の田村亮さんです」と紹介すると「元、みたいな言