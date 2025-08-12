俳優の杉浦太陽が11日に自身のアメブロを更新。朝イチでマタニティ・ベビー・キッズ用品専門店『アカチャンホンポ』に行き購入したものを公開した。この日、杉浦は「赤ちゃん本舗」というタイトルでブログを更新し「出産後も、いろいろお世話になるよねぇ 朝イチ、追加買い出し」と報告。「授乳もママは大変だよね頭下がります」と妻でタレントの辻希美への労いの言葉をつづった。続けて更新したブログでは「セイアを歯医者へ」と